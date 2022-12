Il CT Regragui punzecchia la Spagna | “Chiederò ad Infantino di assegnare un gol per il possesso palla!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 dicembre 2022) La favola Marocco domani sera vivrà un altro capitolo della sua avventura. La selezione africana giocherà la sua prima semifinale in un Mondiale contro la grande favorita, la Francia di Didier Deschamps. Alla vigilia della gara, il commissario tecnico marocchino, Walid, ha parlato in conferenza stampa inizialmente soffermandosi sullo stile di gioco messo in campo dalla sua squadra fino ad ora. Queste le sue parole: “Giocheremo come sappiamo. Siamo qui per vincere, non per avere piùpalla. Domani, però, non credo che la Francia ce lo lascerà. So già che gli europei criticano il nostro gioco, ma noi dobbiamo vincere per l’Africa e per i paesi che si stanno evolvendo”. Non è mancato un pizzico di pepe, con quella che è sembrata essere una frecciatina alladi Luis Enrique e il suo tiki taka: “È inutile se poi ...