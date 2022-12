I pigiami più belli di fine 2022 per darsi all' ozio totale | ma con stile

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel tempo libero e rilassato di ogni giorno c’è un partner in crime per eccellenza, il pigiama. Per certi versi uno degli outfit più privati della nostra narrazione estetica e di cui raramente andiamo fieri di mostrare al resto del mondo. Oggi però siamo pronti a una svolta definitiva, ridare dignità una volta per tutte al look da sonno e riposo. Il pigiama uomo più bello del momento, la guida di GQ La ricerca del miglior pigiama da uomo è qui tra i modelli comodi e caldi come il pigiama uomo in pile sino ai grandi classici deiinvernali in flanella di cotone a scacchi in purissimonatalizio senza dimenticare la comodità delle tute e deispezzati. Innon mancano le versioni glam deieleganti strutturati come camicie su misura con cui saremo sempre pronti ad aprire la ...