Contrabbando | Hannappel | “Per contrasto a illegalità serve partnership pubblico-privato”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Per combattere l’nel settore del tabacco “tecnologia, innovazione di prodotto più difficile da contraffare euna struttura che sia locale, ma anche internazionale, che si occupa delal commercio illecito e per questouna grande”. A dirlo è Marco, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, a margine della presentazione del 1° Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E cig, che si è tenuto a Roma presso la sala congressi di Palazzo Rospigliosi. “È fondamentale conoscere bene il problema. Il nostro Paese in questi anni ha fatto passi da gigante nella lotta all’illecito- ha spiegato – ancora c’è da lavorare ma ...