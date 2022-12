Calcio | Mondiali 2022 Julian Alvarez | “Testa alla finale di domenica | pronti a dare tutto”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si procura il rigore poi trasformato da Lionel Messi per sbloccare il risultato, con un perfetto contropiede (e anche un po’ di fortuna con due rimpalli a favore) sigla il 2-0 e per finire chiude il match sfruttando un assist spaziale del 10 dell’Albiceleste fissando il punteggiosul 3-0: non è l’MVP del match (premio consegnato insindacabilmente a Messi), ma poco ci manca,è stato protagonista di una splendida prestazione nella vittoria in semidell’Argentina contro la Croazia aidiin Qatar. La coppia su cui ha deciso di puntare Lionel Scaloni funziona, eccome se funziona, anche per come si posizionano in campo, con continui cenni d’intesa su quali movimenti fare per mettere in difficoltà la difesa avversaria (basti ...