Atletica | Golden Gala 2023 | tutte le gare in programma

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Quindici specialità, di cui 8 al femminile e 7 al maschile. In primo piano soprattutto i 100 metri uomini e il salto in alto uomini. È stato ufficializzato stamattina dalla Wanda Diamond League ildella prossima edizione delPietro Mennea in calendario per venerdì 2 giugno, nella sede che sarà comunicata a breve: come noto, non sarà l’Olimpico di Roma, oggetto di lavori di rifacimento della pista (ma la denominazione della tappa rimane quella originaria, ovvero Roma). L’evento italiano, terza data del principale circuito mondiale e primo appuntamento europeo dopo Doha (5 maggio) e Rabat (28 maggio), avrà le seguenti “Diamond Disciplines” che assegneranno punti per qualificarsi alle finali di Eugene (16-17 settembre): 100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo e peso maschili; 100, 400, 1500, 3000 ...