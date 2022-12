Scaroni | “Ristrutturare San Siro? Tecnicamente impossibile Ecco perché”

... "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "e il nuovo stadio di Inter e Milan: 'Impossibile......di mantenete elementi storici come ricordo di un passato glorioso come più volte richiesto dal consiglio comunale - si è già pronunciato Paolo, presidente del Milan: 'il vecchio ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha avuto modo di soffermarsi su diversi temi. Dall'aspetto sportivo a quello tanto discusso dello stadio. A proposito pro ...Paolo Scaroni, nell’intervista pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del mondo rossonero.