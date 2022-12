Qatar-gate | il conto delle mazzette lo pagheranno gli italiani? Segui la diretta con Peter Gomez

di Alessio Pisanò BRUXELLES - Lo scandalo di corruzione che ha colpito negli ultimi giorni il Parlamento europeo ha già un nome: ''. In tre giorni sono stati sequestrati 600mila euro in contanti e continua ad aumentare il numero delle persone coinvolte. Ieri la procura federale belga ha confermato l'arresto di quattro ...Lo scandalo ha già un nome: ''. In tre giorni sono stati fermati un vicepresidente del Parlamento europeo, un ex deputato, un assistente parlamentare, il capo della Confederazione mondiale ...In tre giorni sono stati sequestrati 600mila euro in contanti e continua ad aumentare il numero delle persone coinvolte ...Si allarga lo scandalo Qatar. Le autorità hanno messo i sigilli agli uffici di una serie di collaboratori e assistenti, tutti italiani. La dem: “Siamo a disposizione della magistratura” ...