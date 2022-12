Mini naja? Servirebbe un ritorno al servizio militare obbligatorio | ecco perché

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic – Ilaveva un valore enorme, nella formazione delle generazioni di giovani italiani. Non soltanto per questioni meramente tecniche, ma anzitutto culturali, sebbene la questione sia spesso messa un po’ troppo in secondo piano. La proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa di introdurre una “” divolontario di 40 giorni è sicuramente apprezzabile: ma la realtà è che, da una ventina d’anni a questa parte, abbiamo imboccato una strada sbagliata (tanto per cambiare). E i motivi sono fin troppo ovvi. Il valore culturale delSi potrebbe pensare alla disciplina, all’ordine e alla pedagogia. E non si sbaglierebbe, sia ben chiaro. Del resto chi scrive, da ragazzo, fu molto ...

