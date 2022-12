Il creatore di House of the Dragon spoilera su The Winds of Winter

ComingSoon.it

Ne sa qualcosa Ryan Condal , il co - showrunner e co -diof the Dragon , la serie prequel de Il Trono di Spade di cui Martin è anche produttore esecutivo. Ospite a Los Angeles della ...Due tra i personaggi più amati dai fan diof the Dragon e Game of Thrones sono stati immortalati insieme durante una convention del ... ha rivelato ildi Game of Thrones. " Non posso ... The Winds of Winter: Il co-creatore di House of the Dragon sa alcuni spoiler sul romanzo di George R.R. Martin Lo showrunner dello spin-off de Il Trono di Spade Ryan Condal ha ammesso di essere a conoscenza di alcuni dettagli dell'atteso sesto romanzo de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco.House of the Dragon: il creatore afferma che George R. R. Martin si lascia sfuggire degli spoiler su Winds of Winter ...