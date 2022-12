Golden Globe 2023 | il commento alle nomination | Spielberg & co sfidano i blockbuster

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Gli spiriti dell'isola, Everything Everywhere All at Once e The Fabelmans sono i capofila dei2022: una panoramica delletra conferme ed esclusioni. La Hollywood Foreign Press Association ama davvero Martin McDonagh: a cinque anni di distanza dal trionfo del suo precedente lavoro, Tre manifesti a Ebbing, Missouri (quattro, tra cui miglior film drammatico), il regista e sceneggiatore irlandese nato a Londra ha appena ricevuto un sonoro Welcome back con l'annuncio delleai2022. Sono ben otto, infatti, le candidature per la sua recentissima opera Gli spiriti dell'isola, già presentato con successo alla Mostra di Venezia e fra i titoli di punta dell'attuale awards season: più di qualunque altro ...

Si terrà il prossimo 10 gennaio 2023 la cerimonia di premiazione dei Golden Globe, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. Sono state annunciate le nomination per l'ottantesima edizione dei Golden Globe Award, attesa per martedì 10 gennaio 2023 sulla rete americana NBC, con una cerimonia condotta dal comico afroamericano Jerrod Carmichael. Golden Globe, Rihanna nominata per la miglior canzone con Lift Me Up per il film Wakanda Forever Black Phanter.