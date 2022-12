Estrazione VinciCasa di Lunedì 12 Dicembre 2022 | i numeri di oggi

L'ultimadi oggi 12 dicembre 2022 mette in palio questa sera l'immobile numero 187. Durante il concorso di ieri domenica 11 dicembre 2022 , nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il premio di ...I numeri della combinazione vincente dell'di oggi domenica 11 dicembre 2022 si conosceranno alle 20.00 . Anche questa sera sarà possibile verificare l'esito della propria giocata direttamente su Controcampus.it. Per l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...