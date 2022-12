Calcio | Balata | Portanova?Reato grave | ma c' è presunzione innocenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022) "E' un caso di una complessità non indifferente del quale mi limiterei a fare tre veloci considerazioni: la Lega di B è da sempre in campo contro la violenza sulle donne, poi c'è il Genoa che in ...

"La scelta di far giocare la B nonostante i Mondiali I riscontri sono assolutamente positivi - aggiunge- abbiamo battuto i record di ascolti degli ultimi due anni e superato i 500mila ..."La nostra costituzione afferma il principio per cui un imputato - ricorda- non è considerato colpevole finchè la condanna non è definitiva. Ci troviamo di fronte ad un reato grave, ... Calcio:Balata,PortanovaReato grave,ma c'è presunzione innocenza (ANSA) - ROMA, 12 DIC - 'E' un caso di una complessità non indifferente del quale mi limiterei a fare tre veloci considerazioni: la Lega di B è ...Ci fa estremamente piacere". Ai microfoni di radio Anch'io sport il presidente della Lega Serie B Mauro Balata tesse le lodi di Walid Cheddira, l'attaccante marocchino del Bari in semifinale ai ...