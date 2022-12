Atterraggio di emergenza a Fiumicino è il caos | panico tra i passeggeri e poliziotti costretti a usare il taser

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 dicembre 2022)d’per un volo partito da Istanbul e diretto a Casablanca. L’allarme all’aeroporto Leonardo da Vinci diè scattato sabato sera intorno alle 21.50 quando l’ aereo ha richiesto undi. I piloti infatti hanno attivato tutte le misure necessarie quando una viaggiatrice, 26enne di origini marocchine e incinta ha accusato durante il volo dei forti dolori. Appena atterrato, il personale della Polaria si è recato a bordo dell’aereo per soccorrere la donna che è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. La donna è in buone condizioni ma resta ricoverata nella struttura ospedaliera di Ostia. Mentre sull’aeroplano si scatenava il ...