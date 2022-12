Ucraina | distrutto quartier generale mercenari Wagner

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una forte esplosione è avvenuta neldel gruppo dirussia Kadiivka, nell’oblast di Luhansk. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militaredel Luhansk, Serhii Haidai. “Sono apparse foto su Internet, non nascondono neanche di aver avuto pesanti perdite”, ha aggiunto. A quanto scrive Ukrainska Pravda, l’esplosione è avvenuta ieri in un albergo della città occupata. L’edificio è statoe i soccorritori stanno scavando fra le macerie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Secondo il governatore della regionedi Luhansk, Serhiy Haidai, domenica l'esercito ucraino avrebbe colpito e parzialmenteun hotel a Kadiivka, una città nella regione di Luhansk, che era occupato e usato come base ...... ha scritto il governatore Yevgeny Balitsky su Telegram, specificando che a essere...frammenti ritrovati sul terreno pare probabile si tratti invece di missili "Vilha" di produzione...