Sci Alpino | Cdm donne Holdener vince Slalom a Sestriere

La svizzera ha preceduto sul podio Shiffrin e Vlhova SESTRIERE - Wendy Holdener ha vinto lo slalom di Sestriere, valevole per la coppa del mondo femminile di. La svizzera, con il tempo complessivo di 1'56"29 ha preceduto di 47 centsimi l'americana Mikaela Shiffrin. Al terzo posto Petra Vlhova staccata di 70 centesimi dopo che aveva chiuso la ...Wendy Holdener, 29enne elvetica, mette il sigillo sulla emozionante e partecipata due giorni di Coppa del Mondo a Sestriere. Slalom sulla "Giovanni Alberto Agnelli" che consegna un podio regale, ...Sci Alpino, le dichiarazioni dell'atleta azzurro Tobias Kastlunger: "Onorato di aver riportato l'Italia in top ten nello slalom" ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...