Qatar 2022 | En-Nesyri e il gol col salto-record | più su di Ronaldo

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ildi Youssef En-, che ha segnato il gol vittoria del Marocco contro il Portogallo, "è stato storico sotto ogni punti di vista". Il gol non solo ha permesso alla nazionale marocchina e a un paese africano di approdare per la prima volta in semifinale di un Mondiale ma è stato anche un gol da. L'altezza raggiunta dall'attaccante marocchino del Siviglia, rileva infatti il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca' che cita il calcolo fatto da Bein Sports, è stata di 2,78 metri. En-ha superato così l'altezza del gol di testa di Cristiano, che allora militava con la Juventus, contro la Sampdoria che era stato misurato a 2,5 metri.

