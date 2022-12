Natale | a Gaza i palestinesi festeggiano l' accensione dell' albero

Il Sole 24 ORE

I palestinesi si riuniscono aper celebrare l'accensione dell'albero diin preparazione delle festivita' natalizie. 11 dicembre 2022Centinaia di persone si sono affollate ieri nella sede dell'istituzione cristiana Ymca, nella centrale via al - Jala di, per assistere alla tradizionale presentazione dell'albero di. All'evento - protetto da agenti delle forze di sicurezza - ha preso parte l'arcivescovo greco - ortodosso Alexios