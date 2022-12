Milan | l'arrivo a Dubai e il primo allenamento VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilè arrivato in mattinata a, dove la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli si preparerà in vista della seconda...

I rossoneri sono negli Emirati per ricominciare gli allenamenti in vista delle partite di gennaio. C'è anche Ibra, che prosegue il suo lavoro di ...Un rilevante calciatore potrebbe dire addio già a gennaio, dopo appena sei mesi dal suo: c'è lo scontro, Juventus eall'ertaSiamo giunti alla fase conclusiva del Mondiale in Qatar. Nella giornata di ieri si è completato il quadro delle semifinali: i match a cui assisteremo ...Arriva il gelo su tutta l'Italia. Una "sciabolata artica" pienamente invernale che secondo gli esperti di www.ILMeteo.it, ...Arrivato a parametro zero dal Liverpool durante la scorsa finestra di mercato estiva, il belga rappresenta quella prima punta in grado, nell’ottica dirigenziale del Diavolo, di portare fisicità e ...