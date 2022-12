L' ultima mossa di Piantedosi | ecco dove manda i migranti | colpo di scena

(Di domenica 11 dicembre 2022) Cambia la linea del governo italiano sulle ong. Adesso le navi possono sbarcare e le autorità hanno assegnato due "porti sicuri" a Salerno e Bari. Casualmente due Regioni, Campania e Puglia, amministrate da governatori di sinistra (Vincenzo De Luca e Raffaele Emiliano). In serata si diffonde la notizia del via libera alla nave Humanity 1. A bordo ci sono 261 persone di varie nazionalità tra cui donne incinte e bambini. L'ok all'attracco arriva quando l'imbarcazione battente bandiera tedesca è a 300 miglia dal capoluogo pugliese in navigazione lenta a causa delle pessime condizioni meteo-marine. Alla norvegese Geo Barents è stato assegnato il "porto sicuro" di Salerno. A bordo della nave ci sono 248 persone salvate in tre diverse operazioni di soccorso. BATTAGLIA NAVALE La Louise Michel, nave di piccole dimensioni, in emergenza per le avverse condizioni del mare, è stata ...

