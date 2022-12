(Di domenica 11 dicembre 2022) Abu Agila Masud era ricercato dagli Usa dal 2020, anno in cui è stato riconosciuto come "terzo uomo" libico del comando che ha azionato l'esplosivo sul volo Pan Am 103 che uccise quasi 300 persone nel 1988

ilGiornale.it

Al Giornale risulta che si stanno studiando delle mosse che puntano alvero e definitivo ... che ieri sera si trovava tra Pantelleria e la Tunisia, a dirigersi verso la... le altre sono state portate con la forza a bordo della motovedetta e rimorchiate in. L'...ampi lavori di manutenzione per riportarla alle condizioni in cui si trovava prima delnell'... Il sequestro in Libia e poi l'arresto: preso il bombarolo della strage di Lockerbie Quarta Repubblica manda in onda i filmati registrati dal sommergibili Venuti contenuti nell'informativa fantasma del caso Salvini-Open Arms ...Meloni ha lasciato da parte blocchi navali, respingimenti e porti sbarrati e rilancia la suggestione di un “Piano Mattei” per l’Africa. Ma è tattica