F1 | Ricciardo e il suo “viaggio dei sogni” | cost to cost degli Stati Uniti

(Di domenica 11 dicembre 2022) Poco dopo l’addio alla F1 e alla McLaren, il pilota australiano Danielha concesso una lunga intervista a Tom Clarkson, giornalista della Formula 1, per il suo podcast Beyond the Grid. Qui “Danny Ric” ha affermato che, prossimamente, gli piacerebbe attraversare glida New York a Los Angeles (quasi 4500 chilometri) in sella a una “motina” da 110 cc di cilindrata. Un’avventura lunga, faticosa, e certamente affascinante. SportFace.

Finalmente, ai test di Abu Dhabi, Oscar Piastri ha potuto guidare una vettura di Formula 1 aggiornata e con i colleghi della massima serie. Quasi non sembrava vero all'australiano, protagonistamalgrado di un'estate bollente tra carte bollate e promozioni rifiutate. A Yas Marina, l'australiano ha potuto sedersi sulla sua McLaren ma ha corso con il 28, non il numero che porterà in pista ...Lo ha detto Chris Horner , team principal di Red Bull, nel corso di un'intervista in cui commentava il ritorno del pilota australiano nelteam., infatti, aveva corso per 5 stagioni la ...Devono difendersi a vario titolo dalle accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'udienza preliminare inizierà il prossimo 20 dicembre ...Non si conosce il modello, si sa solo che sarà da 110 cc e che la userà per percorrere tutta la tratta New York-Los Angeles ...