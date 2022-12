Cento social | mille follower | zero amici

(Di domenica 11 dicembre 2022) Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr: con tutti questisiamo connessi 24 ore su 24 e virtualmente in contatto con centinaia di persone, eppure mai come oggi la solitudine e l’alienazione si stanno impadronendo della vita di giovani e meno giovani – almeno stando ai risultati di un nuovo studio lanciato da Forbes e Nbt. Secondo le ultime statistiche, infatti, innial che si sentono soli sempre o spesso sono il 30%, contro il 20% della generation X (i nati tra gli anni Sessanta e Ottanta), ed il 15% dei baby boomer (i nati tra la metà degli anni Quaranta ed i primi anni Sessanta). Altri dati raccolti da YouGov confermano la tendenza: il numero dinnial che confessano di non avere nessun amico, o almeno un amico intimo o un migliore amico, è rispettivamente al 22%, 27% e 30%. Un fenomeno, questo, in netto aumento rispetto ...

Tag24

I primi successi arrivano nel 1962 con 'Andavo aall'ora' e poi 'Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte'. Due anni dopo vince il Cantagiro ed è protagonista del suo primo film 'In ...I minorenni rappresentano finora il 14 perdel totale delle persone uccise durante le ... La storia di qualcuno di loro è raccontata sui, sotto l'hashtag #saytheirname ("dì il loro nome", ... sondaggi politici social media, più seguiti, Meloni supera Salvini, Dopo il via libera delle assemblee dei soci che hanno approvato la scissione totale non proporzionale di un compendio territoriale di Vival Banca in Banca Centro – operazione sviluppata in collaborazi ...«Dopo tre anni dalla partenza di Banca Centro Toscana Umbria – aggiunge il direttore generale ... Novità anche sulla comunicazione ed in particolare sui canali social dove sarà ancora più presente.