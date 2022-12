Argentina | Di Maria e De Paul in dubbio per la semifinale contro la Croazia

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’è al lavoro per preparare ladei Mondiali di Qatar 2022la, che andrà in scena martedì 13 dicembre alle ore 20:00. Il commissario tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni però, si trova alle prese con qualche problema di formazione poiché dovrà certamente rinunciare agli squalificati Acuna e Montiel. A queste defezioni potrebbero aggiungersi quelle di Rodrigo Deed Angel Di, entrambi inper la grande sfidai balcanici. La sensazione è che l’allenatore deciderà soltanto a poche ore dall’inizio della partita in base al parere dello staff medico. Nel frattempo in allenamento sono stati provati due moduli, sia il 4-3-3 che il 3-5-2. SportFace.

Problemi di formazione per il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista della semifinale mondiale di martedì contro la Croazia. Alle ...ha lavorato in modo più leggero rispetto agli altri) e Di Maria, ... (ANSA) - DOHA, 11 DIC - Problemi di formazione per il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista della semifinale ... (che ha lavorato in modo più leggero rispetto agli altri) e Di Maria, che sono in ...