Antichissimo DNA svela ecosistemi sorprendenti

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’analisi di – Renne, mastodonti, lepri, lemming e microrganismi vivevano due milioni di anni fa in un ecosistema vario e boscoso, in una regione che oggi, invece, è considerata la regione più arida, fredda e solitaria della Groenlandia, Capo Copenhagen (Kap København). In questi territori dell’estremo nord, oggi ghiacciati, con poche piante e abitate da buoi muschiati, un gruppo di ricercatori dell’Università di Copenhagen ha trovato, in antichi sedimenti, sequenze di DNA che suggeriscono che queste terre erano, un tempo, ricche di biodiversità e diverse da qualsiasi altro antico luogo trovato sulla Terra. “Nessuno avrebbe previsto questo ecosistema nel nord della Groenlandia in questo momento”, afferma Eske Willerslev, paleogenetista dell’Università di Copenaghen che ha co-condotto lo studio internazionale pubblicato su Nature, che descrive i risultati ottenuti analizzando ...