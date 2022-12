Alessandria | in 7 sulla stessa auto che finisce fuori strada | 3 morti la più giovane aveva 15 anni | 4 feriti ' Fuga dopo l' alt dei

Rfi informa chelinea- San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo e Acqui Terme per il danneggiamento dell'impianto provocato dal veicolo; è stato attivato ...Rfi, infatti, in una breve nota informa chelinea- San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell'...Gravissimo incidente a Cantalupo, in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita tre ragazzi di 23, 21 e 15 anni.Un incidente mortale ha coinvolto nella notte tra sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre un gruppo di giovanissimi. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria ...