Valanga in Val di Fassa | due scialpinisti feriti | uno è gravissimo 

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Sono due glicoinvolti nellacaduta nei pressi del Passo San Nicolò, nel comune di Sèn Jan di, in Trentino. Uno scialpinista è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La slavina si è staccata nella zona del rifugio passo San Nicolò. Il distacco nevoso con un fronte di circa 70 metri e una lunghezza di circa 300 ha coinvolto dueche si trovavano a circa 2.200 metri e facevano parte di un gruppo di sette. Uno dei dueè stato sepolto parzialmente ed è riuscito a liberarsi, l'altro è stato sepolto completamente dalla neve ed è in condizioni gravissime. Attualmente è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è arrivato con l'elisoccorso. In quella zona dopo le nevicate degli ultimi giorni, oggi il pericolo di slavine è ‘marcato' di ...

