Smackdown 09 12 2022 Milk-O-Mania 2 0

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo difesi i titoli di coppia dagli Usos in un match che li vedrà impegnati contro i Brawling Brutes. Ci sarà anche la firma del contratto che renderà ufficiale il match valido per il titolo Intercontinentale tra Ricochet e il campione Gunther. Infine vedremo tornare niente meno che Kurt Angle in onore del suo compleanno. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! Undisputed Tag Team Championship Match: Brawling Brutes (Sheamus & Butch) w/Ridge Holland vs The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) w/Sami Zayn & Solo Sikoa (3,5 / 5) La puntata delllo show blu di questa settimana si apre subito con un match titolato. Gli Usos saranno infatti chiamati a difendere nuovamente i titoli di coppia, questa volta i ...