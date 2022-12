Real Madrid | Benzema riprende ad allenarsi dopo l’infortunio alla coscia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Karimtorna adcon ile mette nel mirino la sfida del 30 dicembre contro il Vdolid.il Mondiale con la Francia saltato per infortunio e la vacanza a La Reunion, l’attaccante transalpino è tornatonormalità. Ha infatti ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo dei blancos con l’obiettivo di mettersi alle spalle il problema al quadricipite dellasinistra. Il Pallone d’Oro sarà un fattore aggiunto per la squadrauna prima parte di stagione complicata per colpa dei problemi fisici. SportFace.

Commenta per primo Vedat Muriqi è il nome nuovo sul taccuino del. La dirigenza dei Blancos , stando a quanto riportato da Il Tempo , sta pensando al centravanti kosovaro, autore di 8 gol in 12 gare de La Liga dall'inizio di questa stagione, nel ruolo ...In Russia infatti, il centrocampista delha trascinato la propria nazionale in finale, perdendo però il titolo contro la Francia 4 - 2. Mondiali, Modric da applausi col Brasile. Nel 2018, ...In Russia infatti, il centrocampista del Real Madrid ha trascinato la propria nazionale in finale, perdendo però il titolo contro la Francia 4-2. Mondiali, Modric da applausi col Brasile Nel 2018, ...In caso di partenza di Leao c'è anche un brasiliano che ha giocato il Mondiale e che è stato accostato anche alla Juventus.