Rampage 10 12 2022 Moxley vs Takeshita II

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Il pubblico presente nell’H-E-B Center di Austin, Texas, è pronto ad accogliere calorosamente Jonil quale riaffronterà Konosukein un match che promette spettacolo. Oggi ci sarà spazio anche per due match titolati: Hikaru Shida metterà in palio il Regina di Wave Championship contro The Bunny mentre Orange Cassidy difenderà l’All-Atlantic Championship contro un avversario misterioso. Jonvs. Konosuke(4,3 / 5) L’episodio odierno disi apre con l’incredibile match tra, i due performer hanno messo in scena una performance di altissimo livello similmente a quanto accaduto nel loro ...