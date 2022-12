Onana caos Mondiale | ora l’Inter riflette sull’addio

Si comprende poi il motivo alla base del litigio: ' In allenamentodà spettacolo , in campo si prende troppi rischi. Gliel'ho ripetuto: 'Non devi rischiare, rinvia ai lati del campo, non in ...Nel weekend, ad esempio, la squadra dovrebbe riabbracciare di ritorno a Milano sia Romelu Lukaku che André, entrambi non soddisfatti della loro deludente avventura in Qatar con Belgio e Camerun ...Emergono nuovi dettagli sul caso di Onana, scoppiato con l'esclusione del portiere da parte del ct Rigobert Song e arrivato fino al Parlamento camerunese. A svelare alcuni retroscena del dissidio tra ...Marotta è stato al centro di una voce delle ultime ore che lo vedrebbe di ritorno alla Juve: i tifosi dell'Inter scelgono Paratici ...