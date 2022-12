Marocco-Portogallo 1-0

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ore 17,55 - Storica impresa della squadra africana, la prima del continente a qualificarsi per una semifinale in un Mondiale Ilcontinua la sua favola, batte il1-0 e si qualifica per la semifinale- Decisivo il go di En-Nesyri al 42' del primo tempo. Nella ripresa inutile assalto dei portoghesi, fermati da Bonou e da un gigantesco Amrabat. Espulso Cheddira nel finale.

17.57 Qatar:ko,semifinalein paradiso, I 'Leoni dell'Atlante' battono anche ile volano alla prima semifinale mondiale di una squadra africana. Lusitani superati 1 - 0 nel ...... Cristiano Ronaldo subentra a Ruben Neves al 51' con ilavanti di misura sul. Il fuoriclasse recentemente svincolatosi dal Manchester United, che entra in campo insieme all'altro ...MONDIALI 2022 - Con un gol nel primo tempo di En-Nesyri il Marocco supera il Portogallo per 1-0 e fa la storia: è la prima africana di sempre in semifinale ...Il Marocco è nella storia. I magrebini fanno fuori anche il Portogallo ai quarti e staccano il pass per una semifinale storica. All'Al Thumama Stadium finisce 1-0 per i nordafricani al termine di una ...