Apre il fuoco in un centro commerciale | ' Morta una donna' Un uomo barricato in un negozio | ha preso degli ostaggi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Paura in Germania a Dresda , dove un'operazione di polizia è in corso in pienocon l'evacuazione delAltmarktgalerie e delle zone adiacenti per una presa di. Lo ...

Ticinonline

... cos'è successo Secondo quanto riferisce la Bild , un uomo sarebbe entrato nel centro commerciale sparando dei colpi di arma daper poi barricarsi in uno dei negozi: ci sarebbe anche una ......di gas Posted on 3 Giugno 2021 3 Giugno 2021 Author Redazione Intervento dei Vigili dela ... […] Navigazione articoli Autofiori, i cantieri per la settimana prossima Genova,lunedì il ... Apre il fuoco in un centro commerciale e prende in ostaggio i dipendenti di un negozio Lo riferisce la Bild. L'uomo di 40 anni, secondo quanto riferiscono i media tedeschi, ha fatto irruzione nello studio di Radio Dresden sparando vari colpi di arma da fuoco. I dipendenti della stazione ...2' di lettura 10/12/2022 - Convocata con urgenza dal Prefetto di Perugia, Armando Gradone, si è tenuta sabato mattina, 10 dicembre, nel Centro di protezione civile regionale di Foligno, la riunione de ...