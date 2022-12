Ultime Notizie – Mondiali 2022 | prosegue la maledizione | flop Brasile da 20 anni

(Di venerdì 9 dicembre 2022)laper il. La sconfitta con la Croazia ai quarti in Qatar è l’ennesimodegli ultimi 20. Una sequenza impressionante di fallimenti per la Selecao, considerata sempre favorita e costretta, sempre, a vedere qualcun altro alzare la Coppa del Mondo. Il Russia, nel 2018, esce ai quarti di finale contro il Belgio. Quattroprima, in casa, il clamoroso crollo in semifinale per 7 a 1 contro la Germania. Nel 2010, in Sudafrica, si ferma ai quarti di finale, contro l’Olanda. Aidel 2006, quelli vinti in Germania dall’Italia, sono fatali sempre i quarti di finale, contro la Francia. Per arrivare a una vittoria del, è necessario tornare al 2002, Giappone e Corea, con la vittoria ...

