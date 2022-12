Totti e Noemi | è già finita la luna di miele? La prima lite in pubblico

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il settimanale Diva e donna ha pubblicato gli scatti esclusivi dialle prese con i primi dissapori in un ristorante romano

... guarda le foto TRADIZIONI DI FAMIGLIA Aurora Ramazzotti, visita in clinica a Lugano con mamma e sorelle NATALE INSIEME FrancescoBocchi, guarda la loro nuova casa a Roma MANO NELLA ...Da www.leggo.it la prima lite trabocchi foto diva e donna 1 Prima brutta lite tra FrancescoBocchi. Se da settimane, ormai, si è abituati a vederli mano nella mano, innamoratissimi, le cose stanno ...Entrambe le showgirl sono reduci da separazioni dolorose, ma le cose sembrano andare per il meglio: tra riavvicinamenti e nuovi amori, sempre più ufficiali ...Il settimanale Diva e donna ha pubblicato gli scatti esclusivi di Totti e Noemi alle prese con i primi dissapori in un ristorante romano ...