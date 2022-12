Sampdoria | fatta per la cessione di Caputo | tornerà all’Empoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Francescolascerà la: il trasferimento a titolo definitivo sarebbe ormai vicino, l’attaccante dovrebbe approdare, dove aveva giocato dal 2017 al 2019 collezionando 42 reti in 80 presenze. Lascerà i blucerchiati dopo due stagioni: ottima la prima con 11 reti, male in quest’anno con appena un gol in 10 partite. Dalla Toscana a Genova si muoverà invece un attaccante tra Lammers e Pjaca e un centrocampista tra Marin ed Henderson, resta da capire i dettagli del contratto. SportFace.

