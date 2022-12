Portanova | la Procura Figc ha aperto un procedimento si sono svegliati

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Caso, le istituzioni del calcio sisvegliate. LaFederale dellahaunnei confronti del calciatore del Genoa condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La notizia è data dall’Ansa. Laha già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva. Stamattina avevamo scritto: Manoloè un calciatore del Genoa che è stato condannato, CONDANNATO, in primo grado per stupro. Sei anni di carcere col rito abbreviato. Quindi, non parliamo più di indagini, di avvisi di garanzia, parliamo di condanna. I gradi di giudiziotre ma uno è arrivato a ...

