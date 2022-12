Jujutsu Kaisen | l’anime da recuperare su Chrunchyroll

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il destino intercede sulla strada di Yuji Itadori, uno studente del liceo che ingoia il dito/talismano di Sakuna, un potente spirito riconosciuto come il Re delle Maledizioni che, come racconta la leggenda, neanche la morte è riuscita a sconfiggere. Infatti, le sue venti dita indistruttibili hanno attraversato i secoli come oggetti maledetti, accrescendo il loro potere. Quando Itadori ingoia quel dito per proteggere i suoi amici da un’altra maledizione, Sakuna prende in ostaggio il suo corpo strappandogli il cuore e costringendolo a un accordo vincolante. D’altra parte il giovane Itadori riesce a strappare al demone qualche vantaggio visto che, anche grazie all’intercessione di Satoru Gojo (lo stregone più potente del mondo), è riuscito a scampare alla pena di morte da parte del consiglio dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo: il tempo guadagnato da Itadori servirà a cercare il resto ...