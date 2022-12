Decolla il Tempest Ecco l’intesa tra Roma | Londra e Tokyo

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un sistema aereo di combattimento di nuova generazione pronto per il 2035, “una pietra miliare della sicurezza globale, della stabilità e della prosperità”. È l’obiettivo presentato consottoscritta dai governi di Italia, Regno Unito e Giappone per sviluppare un caccia congiunto all’avanguardia attraverso il programma Global combat air programme (Gcap), comunemente noto come. I capi del governo dei tre Paesi hanno infatti sottolineato in una nota comune il loro impegno a sostenere l’ordine internazionale libero e aperto basato sulle regole, a difesa della democrazia, per cui è necessario istituire “forti partenariati di difesa e di sicurezza, sostenuti e rafforzati da una capacità di deterrenza credibile”. Grazie al progetto,puntano ad accelererà le proprie ...