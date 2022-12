Christian De Sica | perché l' Abruzzo ce l' ha con lui?

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A sollevare il polverone una battuta presente nel trailer del film Netflix Natale a tutti i costi che critica un vino abruzzese. Anche il presidente della regione Marsilio si è schierato contro l'attore: “Questa volta non sei stato delicatissimo”

In Natale a tutti i costi Dharma diventa coprotagonista piena: figlia diDee Angela Finocchiaro, con il fratello (Claudio Colica) progetta di "bigiare" le Feste. Ma papà e mamma si ...Lo ha detto ieri a Pescara il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi , rivolto all'attore comicoDea seguito delle veementi polemiche divampate con l'uscita del trailer del ...Se ha una crisi d’ansia, l'attrice si guarda dall’esterno e si auto-invita al relax. È così che ritrova il coraggio: quello, per esempio, di andare a suonare il citofono giusto ...Nel film "Natale a tutti i costi" l'attore romano pronuncia la battuta, messa in apertura del trailer. Il governatore della Regione, Marsilio ...