Brasile | Thiago Silva | «Non potrò alzare quella coppa da giocatore | ma…»

(Di venerdì 9 dicembre 2022), difensore e capitano del, ha parlato dopo l’eliminazione dei verdeoro dal Mondiale in Qatarha così analizzato l’eliminazione delai quarti di Qatar 2022. LE PAROLE – «E’ difficile avere parole in questo momento. Ho già preso alcune decisioni nella mia vita. Se perdiamo qualcosa di importante è sempre dura per noi. Cerchiamo di rila testa e andare avanti, non c’è altra alternativa. Sfortunatamente noncome. Chissà dopo con un’altra funzione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ct: Dalic(4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Eder Militao (1' 2ts Alex Sandro),Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paquetà (1' 2ts Fred), Vinicius (19' st Rodrygo), Neymar, Raphinha (11' st ...Commenta per primo Il capitano delSilva ha parlato al termine del match perso contro la Croazia: 'E' difficile avere parole in questo momento. Ho già preso alcune decisioni nella mia vita, non solo in nazionale, ma ...Casemiro e Thiago Silva, tra i leader della nazionale verdeoro, hanno parlato dopo l'eliminazione con la Croazia ...La prima sfida dei quarti di finale dei mondiali del Qatar promuove la formazione di Zlatko Dalic che, prevalendo per 5-3 dopo i calci di rigore, infrange i sogni di quinto mondiale dei verdeoro e con ...