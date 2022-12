Basket | l’A P Libertà espugna il Solofra e si mantiene in testa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria su tre match disputati per l’A.P.cheanche il campo die vola al comando solitario della classifica. 76-56 il risultato in favore dei biancoblu, nonostante un ambiente infuocato ed un livello di nervosismo molto alto in campo. Partono fortissimo i ragazzi di coach Iovini, che volano addirittura sul +12 dopo i primi 5 minuti, salvo poi subire il rientro dei padroni di casa, con il primo quarto che si chiude sul 17-22. Nel secondo periodo continua la supremazia degli Eagles, con un capitan Zambottoli molto ispirato ed una difesa arcigna come sempre: all’intervallo lungo, il tabellone recita 38-29 a favore dei sanniti. Al rientro dagli spogliatoi, però, la musica cambia: i padroni di casa iniziano ad ingranare in attacco, mentre i biancoblu sprecano parecchio ma riescono ...