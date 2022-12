Anche l' Ue ha un inviato per la libertà religiosa | l' Italia detta la linea

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un ex diplomatico belga sarà il nuovoUe per la: il suo curriculum di peso lascia sperare che al tema sia data maggiore attenzione

TifosiPalermo

...in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo. Il testo vienealla Conferenza Stato - Regioni'.Tersalvi, contattato da Domani, conferma che il numero di nuovi casi Covid venivain ... Che il numero di casi positivi concentrati nel solo comune di Nembro fosse già alto, lo confermal'... Inviato Sportitalia molestato in Diretta Tv, Criscitiello: "Anche questa è una notizia" Il 26 febbraio regione Lombardia riceve i dati dell’ospedale del comune: 10 positivi e 60 in isolamento. Due giorni dopo però il presidente leghista scrive la mail al governo per mantenere misure blan ...Putin, Ucraina colonia dell’Occidente ma accordo inevitabile. E la Russia minaccia di tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei Paesi che lo adot ...