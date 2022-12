Volley | Superlega | a Padova lo scontro tra le ultime due della classifica | Siena battuta 3-0

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tutto facile per la Pallavolonel recuperosesta giornatadimaschile. Nel match che vedeva in campo ledue, e che fu rimandato per alcuni casi di positività al Covid, i veneti hanno battuto la Emma Villas Aubaycol punteggio di 3-0 (25-16, 25-20, 25-20). Davvero poca la resistenza offerta dai toscani, la cui situazione disi fa sempre più pericolante. Il primo set è completamente a senso unico, con un Dusan Petkovic che trascina i suoi prima sull’11-3 e poi fino al 25-16 finale. Nel secondo parzialeprova a reagire ma non riesce mai realmente a mettere la testa davanti. Ai tentativi di Giulio Pinali e Nemanja Petric, ...

