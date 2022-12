Tra razzismo e invasione della privacy | i Sussex dichiarano ufficialmente guerra al Regno Unito e ai Windsor

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Latra ie iè cominciata. Anzi, ri-cominciata. Chi pensava che con la morteregina Elisabetta ci fosse stata una riappacifiazione tra i due e la Royal Family, deve ricredersi. Basta vedere il documentariocoppia, disponibile da oggi su Netflix, per rendersene conto (foto: Netflix) Laè cominciata. Questa volta, senza esclusione di colpi. A poche ore dal lancio su Netflix di Harry&Meghan, la docuserie realizzata dal principe Harry e Meghan Markle e diretta da Liz Garbus, è ormai chiaro a tutti che i Duchi delnon hanno intenzione di riappacificarsi con la Royal Family. La quiete apparente mostrata in occasione dei funeraliRegina Elisabetta è un lontano ricordo. Basta guardare i primi tre ...

Harry e Meghan parlano senza filtri del loro rapporto conflittuale coi reali, della guerra coi media e di. Proprio rispetto a questo tema delicatissimo nelle relazionii Sussex e i ...LONDRA. Il primo incontroMeghan e Harry , il "" nel Regno Unito, l'attrice americana "compassionevole, sicura ed empatica come mia madre Diana ", il fantasma di Lady D , le "minacce di morte" contro Meghan in ... Nuovo Rapporto: razzismo e discriminazione contro i bambini sono ancora molto diffusi Harry e Meghan su Netflix . Sono state pubblicate le tre puntate dell'attesissima docuserie dedicata ai Sussex . Per ora non ci sono state ...Abbiamo visto la prima parte del controverso documentario dei duchi ribelli su Netflix. Ecco i momenti più interessanti e le rivelazioni esplosive che ...