In Iran è stata eseguita la prima condanna a morte di una persona coinvolta nelle proteste contro il regime

L'Onu ha votato per una commissione di verifica dei fatti ma non èancora formata, il punto è ... LaHuman Rights condanna l esecuzione di Mohsen Shekari con il tono più forte possibile e ...La squadra allenata da Andrea Anastasi èsorteggiata nella pool A, quella con le due ...(Italia) Volei Renata (Brasile) Sada Cruzeiro (Brasile) Pool B Itambé Minas (Brasile) Paykan Club () ...L'Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...