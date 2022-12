“È intrappolato” Bimbo di 8 anni cade in un pozzo | corsa contro il tempo per salvarlo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tragedia nel villaggio indiano di Mandavi, dove un bambino di 8è caduto in unartesiano profondo oltre 17 metri. Tanmay Diyawar è caduto mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e secondo quanto riportano i quotidiani locali sarebbenel fango. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 nel villaggio di Mandavi. Tanmay Diyawar stava giocando sul campo quando è caduto nel, che era stato scavato di recente, ha detto Anil Soni, responsabile della stazione di polizia di Aathner. Leggi anche:nele muore, Fabrizio lascia una compagna. Il suo corpo ripescato dai vigili del fuoco Tanmay Diyawar,di 8in unin ...

Tanmay Diyawar è precipitato mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e sarebbenel fango. Operazioni di soccorso I soccorritori, che gli stanno ...Terrorizzati, i genitori hanno strappato dalle coperte ilche si era svegliato e piangeva e ... I due giovani hanno provato a liberare il cane che sembrava fosse rimastonella ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tanmay Diyawar è precipitato mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e sarebbe intrappolato nel fango. "Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo perché ci sono ...