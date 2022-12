Delirio totale | FdI a valanga su Murgia | la frase choc su Meloni e la camorra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Giovanni Floris nella puntata di DImartedì del 6 dicembre, su La7, aveva subito realizzato che le parole di Michelaavrebbero creato un putiferio. "È un parallelo che le verrà rinfacciato", aveva detto il conduttore alla scrittrice che nella sua foga polemica contro Giorgiaaveva evidentemente passato il segno. Si parlava della querela della premier a Roberto Saviano: "I capi di governo non portano gli intellettuali alla sbarra in nessun paese democratico, tanto più un intellettuale che è perseguitato dallada 16 anni", aveva detto, "due entità, perseguitano in questo momento Roberto Saviano, una è ladato che ha ancora la scorta, l'altro è la presidente del Consiglio". Un'allusione pesantissima che fa insorgere il partito della premier, Fratelli d'Italia, che ...