Autonomia | domani a Napoli il faccia a faccia De Luca-Calderoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, venerdì 9 dicembre, il Presidente Vincenzo Deincontrerà a Palazzo Santa Lucia il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto. Al centro dell’incontro il tema dell’differenziata. Il ministropartirà da Roma al termine della prevista riunione del Consiglio dei Ministri, l’arrivoè previsto per le ore 14. Si tratta di unparticolarmente atteso considerate le enormi polemiche sul tema dell’che hanno segnato di recente i rapporti tra il governatore campano e l’esponente del governo Meloni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

