VI edizione del Natale con la Fise

Inside Art

Per questa VI"Natale con la Fise" i prossimi appuntamenti saranno nelle città di Milano, Ancona, Napoli e Reggio Calabria. Martedì 13 dicembre sarà il momento della visita all'Ospedale ...'I Wheel' Rugby Camp, 'La grande staffetta' e 'Un punto oltre le barriere'. Sono questi i progetti vincitori della primaCSR Award premiati a Roma da fondazione Entain, organizzazione no - profit istituita nel 2019 per coordinare le iniziative di CSRgruppo Entain. Un premio nato per sostenere le realtà ... L'opera dei MASBEDO alla 14° edizione del CyFest di New York Il concorso avrà nuovi criteri di assegnazione dei punteggi per le opere e un premio in denaro per il vincitore Capalbio: Il Premio internazionale per la traduzione, patrocinato dal Comune di Capalbio ...1' di lettura 07/12/2022 - La “scuola di cultura” di “Conoscere per Amministrare” promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale, ha chiuso giovedì la seconda edizione con numeri a doppia cifra: 97 ...