Svizzera | Shaqiri | 'Chiedo scusa a tutti i tifosi'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Xherdannon ha nascosto l’amarezza dopo la sconfitta per 6-1 della sua, subita per mano del Portogallo: "Abbiamo...

... caroselli e bandiere - VIDEO Ci mette poco più di un quarto d'ora laa capire di esser di ... La reazione degli elvetici è affidata a una punizione velenosa di, ma i lusitani sono ...(4 - 2 - 3 - 1) : Sommer; Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka;, Sow, Vargas; Embolo. Dove vedere PortogalloLa gara sarà trasmessa alle ore 20 in diretta tv ...Difficile per i giocatori e il tecnico trovare le parole per spiegare in qualche modo una contro-prestazione senza precedenti. Fra i primi a esprimere la propria incredulità per la batosta subita dal ...Il Portogallo passeggia sulla Svizzera e accede ai quarti dove troverà il Marocco. I lusitani, con Ronaldo lasciato in panchina fino al 70', annichiliscono gli elvetici con un 6-1 dal sapore tennistis ...